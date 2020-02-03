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Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла финнам

Сборная Беларуси по мини-футболу терпит третье поражение в элитном раунде квалификации чемпионата мира. 2:4 от Финляндии. Ранее были 1:2 от хозяев португальцев и 3:5 от итальянцев. Итог: последнее место в квартете.

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