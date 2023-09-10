Сборная Беларуси по мини-футболу стала победителем турнира в Минске

10 сентября в заключительном поединке на паркете столичного спорткомплекса подопечные Александра Черника с минимальным перевесом в счете переиграли сборную Таджикистана - 3:2. В первом матче сборная Беларуси сыграла вничью с чемпионом России московским клубом КПРФ - 3:3. Кроме того, москвичи и таджики также не выявили победителя - 4:4.