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Сборная Беларуси по мини-футболу стала победителем турнира в Минске

Сборная Беларуси по мини-футболу стала победителем турнира в Минске

Белорусская сборная по мини-футболу стала победителем международного турнира, который был посвящен 956-летию Минска, сообщает БЕЛТА.

10 сентября в заключительном поединке на паркете столичного спорткомплекса подопечные Александра Черника с минимальным перевесом в счете переиграли сборную Таджикистана - 3:2. В первом матче сборная Беларуси сыграла вничью с чемпионом России московским клубом КПРФ - 3:3. Кроме того, москвичи и таджики также не выявили победителя - 4:4.

Итоговое положение команд: Беларусь - 4 очка, КПРФ - 2, Таджикистан - 1.

Турнир был организован Белорусской ассоциацией мини-футбола и Мингорисполкомом.

Фото: БЕЛТА

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