Сборная Беларуси по мини-футболу стартует в отборочном турнире ЧМ 2020

Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня в столичном дворце спорта "Уручье" стартует в предварительном отборочном турнире чемпионата мира 2020 года. В 20:30 команда Андрея Толмачова сыграет против Андорры, завтра сразимся с Косово, в субботу - с Норвегией.