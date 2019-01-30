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Сборная Беларуси по мини-футболу стартует в отборочном турнире ЧМ 2020

Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня в столичном дворце спорта "Уручье" стартует в предварительном отборочном турнире чемпионата мира 2020 года. В 20:30 команда Андрея Толмачова сыграет против Андорры, завтра сразимся с Косово, в субботу - с Норвегией.

Все матчи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

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