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Сборная Беларуси по настольному теннису с бронзой вернулась из Казани

Удалось выступить на 10 баллов из 10! Так резюмировал итоги Спортивных игр стран БРИКС для сборной Беларуси по настольному теннису старший тренер команды Ростислав Жадько.

Мастера малой ракетки сегодня трансфером Москва - Минск вернулись на родину. В Национальном аэропорту бронзовых призеров встретили с цветами и улыбками.

Очень хорошо выступили. Да, где-то в одиночном разряде, может, выступили не так хорошо. Но это говорит о том, что соперники были очень сильные. Бронзовая медаль. Мы очень сильно на это надеялись. И то, что мы смогли завоевать медаль, это, конечно, здорово.
Ростислав Жадько, старший тренер национальной команды Беларуси по настольному теннису

Дальше команду ждет отдых. А после вновь тренировочные будни и турнирные баталии различного ранга.

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