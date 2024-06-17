Сборная Беларуси по настольному теннису с бронзой вернулась из Казани

Очень хорошо выступили. Да, где-то в одиночном разряде, может, выступили не так хорошо. Но это говорит о том, что соперники были очень сильные. Бронзовая медаль. Мы очень сильно на это надеялись. И то, что мы смогли завоевать медаль, это, конечно, здорово.

Ростислав Жадько, старший тренер национальной команды Беларуси по настольному теннису

