Сборная Беларуси по плаванию с двумя медалями возвращается с чемпионата мира в Китае

Обе серебряные награды завоеваны Ильей Шимановичем, который успешно выступил на 50 и 100 метрах брассом. В общем медальном зачете Беларусь на 14 месте.

В июле в Южной Корее пройдет чемпионат мира по водным видам спорта, а спустя год в Японии - Олимпийские игры. К слову, Александра Герасименя, которая недавно стала мамой, уже приступила к тренировкам и планирует выполнить олимпийский норматив.