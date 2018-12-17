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Сборная Беларуси по плаванию с двумя медалями возвращается с чемпионата мира в Китае
Обе серебряные награды завоеваны Ильей Шимановичем, который успешно выступил на 50 и 100 метрах брассом. В общем медальном зачете Беларусь на 14 месте.
В июле в Южной Корее пройдет чемпионат мира по водным видам спорта, а спустя год в Японии - Олимпийские игры. К слову, Александра Герасименя, которая недавно стала мамой, уже приступила к тренировкам и планирует выполнить олимпийский норматив.
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