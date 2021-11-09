Сборная Беларуси по плаванию вернулась с ЧЕ на короткой воде с четырьмя медалями

Самое успешное выступление в истории. Сборная Беларуси вернулась из Казани, где проходил чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.



Мы расположились на седьмом месте в медальном зачете, завоевав четыре награды. Три из них на счету лидераИльи Шимановича (два золота и серебро), еще одно второе место - у Анастасии Шкурдай.

Что касается Ильи Шимановича, он также был признан лучшим спортсменом континентального форума, а на дистанции 50 мбрассом повторил мировой рекорд. Оба медалиста из Казани сразу же отправились в Нидерланды, где в составе французского клуба "Энерджи Стандарт"продолжат выступление в Международной лиге плавания.