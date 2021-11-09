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Сборная Беларуси по плаванию вернулась с ЧЕ на короткой воде с четырьмя медалями

Самое успешное выступление в истории. Сборная Беларуси вернулась из Казани, где проходил чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.

Мы расположились на седьмом месте в медальном зачете, завоевав четыре награды. Три из них на счету лидераИльи Шимановича (два золота и серебро), еще одно второе место - у Анастасии Шкурдай.
Что касается Ильи Шимановича, он также был признан лучшим спортсменом континентального форума, а на дистанции 50 мбрассом повторил мировой рекорд. Оба медалиста из Казани сразу же отправились в Нидерланды, где в составе французского клуба "Энерджи Стандарт"продолжат выступление в Международной лиге плавания.

На этой неделе Брест примет чемпионат Беларуси на короткой воде - с 11 по 13 ноября трансляции будут доступны на телеканале "Беларусь 5". Этот старт утвержден Международной федерацией плавания в качестве квалификационного на чемпионат мира на короткой воде. В середине декабря планетарный форум пройдет в Абу-Даби.

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