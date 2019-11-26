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Сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к историческому матчу с Россией
Сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня ночью может выйти в четвертьфинал дебютного для себя чемпионата мира. После победы над ОАЭ (5:1) и поражения от Сенегала (2:7) команда Николаса Альварадо в 1 час 25 минут сразится с Россией. Для выхода в плей-офф, скорее всего, белорусам хватит и ничьей. Прямая трансляция из Парагвая на "Беларусь 5".
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