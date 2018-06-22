Сборная Беларуси по пляжному футболу на этапе Евролиги в Баку уступила Португалии

Поражение в первой официальной игре сезона. Сборная Беларуси по пляжному футболу на этапе Евролиги в Баку уступила второй после Бразилии команде в мировом рейтинге - Португалии - 2:3. У нас забивали Чайковский и Савич. Завтра белорусы сыграют с французами.