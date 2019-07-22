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Сборная Беларуси по пляжному футболу начинает третий матч европейской квалификации против Швейцарии
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Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
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7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС помогли убрать территорию приюта для собак "Долина трех китов"
Страны СНГ разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
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