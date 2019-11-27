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Сборная Беларуси по пляжному футболу не выходит в 1/4 финала чемпионата мира
В шаге от плей-офф. Сборная Беларуси по пляжному футболу не выходит в восьмерку лучших чемпионата мира. Этой ночью в парагвайском Асунсьоне дружина Николаса Альварадо в решающей игре группового этапа встречалась с Россией и после первого тайма вела 3:1. Но во втором и третьем отрезках поединка наша команда преимущество отдала, а вместе с ним и место в 1/4 финала - поражение 3:5.
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