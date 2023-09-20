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Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила греков в суперфинале Евролиги
Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу на групповом этапе суперфинала Евролиги, который проходит в итальянском Альгеро, пишет БЕЛТА.
20 сентября в поединке второго тура предварительной группы А белорусы уверенно переиграли команду Греции со счетом 7:2.
В стартовом матче белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо не оставили шансов на успех молдаванам - 9:1. В другой встрече стартового тура итальянцы были сильнее греков - 5:3.
Завтра в заключительном матче предварительного этапа сборная Беларуси будет соперничать с хозяином турнира командой Италии.
Фото:pixabay.com
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