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Сборная Беларуси по пляжному футболу победила в финале Иран - 5:4 и выиграла II Игры стран СНГ
Подопечные Николаса Альварадо в напряженной игре победили сборную Ирана. Матч завершился со счетом 5:4 в пользу белорусской "националки", сообщает БЕЛТА.
В первом периоде команды откровенно осторожничали, больше уделяя время защите. Будем справедливы: персы в атаке выглядели предпочтительнее, создав несколько практически стопроцентных моментов. Однако счет открыли белорусы. После фола в штрафной площадке был назначен пенальти, который уверенно реализовал наш игрок. Незадолго до конца первой трети игры иранцы восстановили паритет, также забив со стандарта. Злую шутку с нашим вратарем сыграл отскок, помешав парировать удар.
Вторая треть игры проходила по схожему сценарию, с той лишь разницей, что команды создали гораздо больше голевых моментов. Итог этого отрезка - 3:3.
Итоговый отрезок матча начался с мощных атак белорусов. Отличиться, правда, снова удалось только с пенальти. К сожалению, преимущество в счете было недолгим. Уже через 50 секунд иранцы сравняли счет.
Далее игра напоминала качели. Команды поочередно атаковали ворота друг друга. Должное стоит отдать голкиперам обеих сборных, которые вытащили по несколько "мертвых" мячей. Белорусы вышли вперед, однако иранцы достаточно быстро отыгрались. Решил исход матча снова стандарт. Беларусь получила право на пенальти за минуту до конца игры. Хладнокровная реализация и четкая игра в обороне помогли белорусам завоевать титул чемпионов II Игр стран СНГ.
Иран довольствуется серебром. Бронзу ранее, в матче за 3-е место, завоевали россияне.
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