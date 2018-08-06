Сборная Беларуси по пляжному футболу победой завершает домашний этап Евролиги

Накануне наша команда обыграла итальянцев в овертайме - 6:5. Эта виктория вывела белорусов на первое место в общем зачете Евролиги в дивизионе А и обеспечила им право на участие в суперфинале, в котором встретятся 8 сильнейших европейских сборных. Решающая стадия турнира пройдет в сентябре в Италии.