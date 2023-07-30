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Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает подготовку ко II Играм стран СНГ

В качестве контрольных запланировано два спарринга с командой Омана, которая также выступит на турнире в Минске. Первый товарищеский поединок пройдет 30 июля. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 18:45.

Напомним, в результате жеребьевки соперниками белорусской сборной на предварительном этапе II Игр стран СНГ стали дружины из Азербайджана, Ирана и ОАЭ.

Первая встреча запланирована уже на 5 августа.

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