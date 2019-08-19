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Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла Италии, но вышла в Суперфинал Евролиги

Накануне в заключительном поединке этапа в Катании в серии пенальти хозяева турнира оказались сильней 3:2. Но победы над Францией и Германией вывели белорусов в финал, который пройдет с 5 по 8 сентября в Португалии.

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