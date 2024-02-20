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Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила команду Колумбии
Белорусская сборная завершила групповой этап на чемпионате мира уверенной победой над Колумбией. Результат поединка - 4:1. В плей-офф планетарного форума впервые в своей истории белорусы пробились досрочно еще до встречи с Колумбией.
Сборная Беларуси с третьей попытки, триумфально пройдя групповой этап, вышла в плей-офф. Двое из трех соперников Беларуси по группе на прошлом чемпионате мира были в четверке сильнейших и боролись за медали. Японцы даже забрали серебро. Но идеально построенная тактика от Николаса Альварадо на каждый из матчей раз за разом приносила свои плоды.
Белорусы оказались сильнее Сенегала, переиграли Японию и 20 февраля урезонили дебютантов. Однако хватало и сложностей, которые преподносили отнюдь не соперники. Латиноамериканские арбитры, что называется, попытались переключить внимание на себя в игре белорусов против самураев. Налево и направо летели карточки разных цветов. Сильнее всех досталось Евгению Новикову. Красная карточка и пропуск игры против Колумбии, однако в команде равнодушных нет, игрока поддержал каждый.
Травмы Егора Гордецкого и Юрия Петровского оказались несерьезными, оба, к счастью, остаются в строю. Правда, Юрий сегодня на поле так и не появился.
Сам же матч с Колумбией был важен в первую очередь тем, что Беларусь отчасти сама могла определить себе соперника по плей-офф.
Победили со счетом 4:1, надо сказать, весьма уверенно. Не отвечали на грубость, сами были холодны и расчетливы. Но в любом случае для определения своего соперника необходимо было ожидать окончания очной встречи Омана и Португалии.
Плей-офф стартует уже 22 февраля. Португальцев мы знаем, они явно захотят поквитаться за упущенную бронзу суперфинала Евролиги. Однако верим, что парни смогут найти ключи к воротам соперника и в этот раз. Болеем за Беларусь!
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