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Сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня сразится с Германией

Сборная Беларуси по пляжному футболу после вчерашней победы над Францией сегодня во втором своем матче второго этапа Евролиги сразится с Германией. Телеканал "Беларусь 5" игру покажет в записи в 21:10.

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