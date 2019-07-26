Сборная Беларуси по пляжному футболу сотворила сенсацию в отборе на чемпионат мира

Сборная Беларуси по пляжному футболу уже сотворила сенсацию в отборе на чемпионат мира, впервые в своей истории попав в финальную часть соревнований, сегодня завершит второй этап групповой квалификации матчем с Польшей. Отметим, что белорусы гарантировали участие в планетарном форуме после сенсационных побед над титулованными итальянцами и португальцами. Прямая трансляция встречи Беларусь - Польша на телеканале "Беларусь 5" начнется в 16:05.