Сборная Беларуси по пляжному футболу ставит задачу завоевать медали на II Европейских играх

Задача - завоевать медали! Сборная Беларуси по пляжному футболу ставит именно такую цель на июньский турнир. Он пройдет в рамках II Европейских игр.



На пресс-конференции глава федерации подчеркнул, что прогресс национальной команды в последние годы очевиден. В прошлом сезоне в суперфинале Евролиги белорусы стали пятыми. Жеребьевка турнира по пляжному футболу пройдет завтра в 17:00 на стадионе "Динамо". Восемь команд разделят на два квартета.



Матчи соревнований по пляжному футболу во время II Европейских игр пройдут с 25 по 29 июня. Билеты на финал уже проданы.