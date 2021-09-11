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Суперфинал Евролиги. Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет в решающем поединке 12 сентября
Сборная Беларуси по пляжному футболувпервые в истории пробилась в решающий матчсуперфинала Евролиги и обеспечила себе как минимум серебро престижного турнира. Ранее лучшим результатом нашей команды было только 5-е место. На групповом этапе ребятаНиколаса Альварадо одержали три виктории в трех матчах. Стартовав с победы над испанцами, накануне белорусы по пенальти переиграли чемпионов мира - сборную России, а сегодня взяли верх над Польшей со счетом 3:1и таким образом заняли первое место в своей группе.
В решающем матче наша команда сыграет противПортугалии. Финал пройдет 12 сентября.
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