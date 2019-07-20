Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала на квалификации к чемпионату мира - 2019

В Москве сегодня наша команда разгромила Турцию - 6:3. Белорусы выступают в квартете И. Также в соперниках Литва (с ней, кстати, встреча завтра) и Швейцария. На чемпионат мира, который пройдет в конце ноября в столице Парагвая Асунсьоне, по итогам первого группового этапа отбираются по три сборные из каждой группы, а также лучшая команда из занявших четвертые места. Затем состоится второй групповой этап.



