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Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала на квалификации к чемпионату мира - 2019

В Москве сегодня наша команда разгромила Турцию - 6:3. Белорусы выступают в квартете И. Также в соперниках Литва (с ней, кстати, встреча завтра) и Швейцария. На чемпионат мира, который пройдет в конце ноября в столице Парагвая Асунсьоне, по итогам первого группового этапа отбираются по три сборные из каждой группы, а также лучшая команда из занявших четвертые места. Затем состоится второй групповой этап.

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