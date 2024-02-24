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Сборная Беларуси по пляжному футболу в полуфинале чемпионата мира сыграет с итальянцами

Вернуть должок за Суперлигу. С таким настроем сборная Беларуси по пляжному футболу выйдет на полуфинальный поединок чемпионата мира с командой Италии. Именно им белорусы уступили в сентябре 2023 года в рамках суперфинала Евролиги.

Белорусы сейчас на подъеме. Данный мундиаль уже стал для команды Николаса Альварадо историческим.

Чем завершится белорусско-итальянское противостояние? Кому 25 февраля бороться за золото? А кто отправится на матч за бронзу? Прямая трансляция на "Беларусь 5" начнется в 18:20.

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