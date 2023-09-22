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Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал Евролиги
Сборная Беларуси по пляжному футболу (а это самая успешная команда среди игровых видов спорта в нашей стране за последнее время) гарантировала себе полуфинал Евролиги.
Это неофициальный чемпионат Старого Континента. Наши парни сражались против действующих победителей данного турнира - швейцарцев. Игра была непростой. Соперники стартовали, как говорится, с места в карьер. Только за две минуты первого периода зрители увидели четыре взятия ворот. Два мяча провел оппонент. Еще два гола на счету наших Рябко и Бриштеля. Во втором отрезке матча "крестоносцы" лишь однажды огорчили белорусского вратаря Августова. А Гордецкий и Бокач реализовали свои моменты. Итог - 4:3. И это прямая путевка в одну вторую.
Это был очень хороший и интенсивный матч. Мы его так и представляли против такой сильной сборной, как Швейцария. Я доволен игрой спортсменов, они выполнили все установки тренера, все прошло хорошо. Конечно, такие интенсивные турниры не могут пройти без каких-то травм. Тем не менее парни очень сильны и дойдут до самого финала. Они справятся.
Завтра белорусы сыграют за выход в финал против испанцев. За прямыми трансляции из итальянского Альгеро можно следить в эфире телеканала " Беларусь 5".
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