Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал Евролиги

Это был очень хороший и интенсивный матч. Мы его так и представляли против такой сильной сборной, как Швейцария. Я доволен игрой спортсменов, они выполнили все установки тренера, все прошло хорошо. Конечно, такие интенсивные турниры не могут пройти без каких-то травм. Тем не менее парни очень сильны и дойдут до самого финала. Они справятся.

Николас Альварадо - главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу