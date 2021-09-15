Сборная Беларуси по пляжному футболу взяла серебро в суперфинале Евролиги

Попасть в призовую тройку и реабилитироваться перед болельщиками за не совсем удачное выступление на чемпионате мира. Такие задачи стояли перед белорусской сборной по пляжному футболу на суперфинал Евролиги. В итоге команда сегодня вернулась из Португалии с серебряными медалями. И это лучший результат в истории нашей сборной. Белорусам удалось одержать 3 победы на турнире: над испанцами, россиянами - это действующие чемпионы мира - и поляками. Лишь в финале наши ребята уступили хозяевам португальцам.