Сборная Беларуси по пляжному футболу завершает групповой этап квалификации к чемпионату мира встречей со швейцарцами

Сборная Беларуси по пляжному футболу 7 июля завершает групповой этап квалификации к чемпионату мира. Белорусы уже гарантировали себе первое место в квартете, разгромив сборные Турции и Дании 10:2 и 8:2 соответственно. Таким образом сегодняшняя встреча с командой Швейцарии уже не важна для нашей сборной с турнирной точки зрения. Прямая трансляция поединка начнется в 15:05 на "Беларусь 5".



А за путевку на планетарный форум Беларусь будет бороться в ближайшее воскресенье в стыковом матче.