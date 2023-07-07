3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сборная Беларуси по пляжному футболу завершает групповой этап квалификации к чемпионату мира встречей со швейцарцами
Сборная Беларуси по пляжному футболу 7 июля завершает групповой этап квалификации к чемпионату мира. Белорусы уже гарантировали себе первое место в квартете, разгромив сборные Турции и Дании 10:2 и 8:2 соответственно. Таким образом сегодняшняя встреча с командой Швейцарии уже не важна для нашей сборной с турнирной точки зрения. Прямая трансляция поединка начнется в 15:05 на "Беларусь 5".
А за путевку на планетарный форум Беларусь будет бороться в ближайшее воскресенье в стыковом матче.
Президент
Все
План действий от Лукашенко и двусторонние переговоры на климатическом саммите в Баку
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации новых государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
90 % молодых людей убеждены, что государству нужно развивать зеленую экономику
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все