Сборная Беларуси по синхронному плаванию вышла в финал комбинированной программы на чемпионате мира в Кванджу

Сборная Беларуси по синхронному плаванию вышла в финал комбинированной программы на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Наши русалки расположились на 8-й строчке итогового протокола. Медали в этой дисциплине будут разыграны в субботу. Накануне же Василина Хондошко в финале произвольной программы стала 10-й. Победила россиянка Светлана Ромашина.





