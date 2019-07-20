ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Сборная Беларуси по синхронному плаванию заняла 9-ое место в финале чемпионата мира по водным видам спорта

Сборная Беларуси по синхронному плаванию в финале комбинированной программы на чемпионате мира по водным видам спорта, который сейчас проходит в южнокорейском Кванджу, заняла 9-ое место. Наши русалки показали результат в 82,96 балла. Медали в этой дисциплине завоевали россиянки. На планетарном форуме уже завтра начнут соревноваться пловцы. Белорусскую сборную представят Илья Шиманович, Евгений Цуркин, Анастасия Шкурдай, Оксана Демидова, Алина Змушко, Никита Цмыг и Артем Мачекин.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все