Сборная Беларуси по синхронному плаванию заняла 9-ое место в финале чемпионата мира по водным видам спорта

Сборная Беларуси по синхронному плаванию в финале комбинированной программы на чемпионате мира по водным видам спорта, который сейчас проходит в южнокорейском Кванджу, заняла 9-ое место. Наши русалки показали результат в 82,96 балла. Медали в этой дисциплине завоевали россиянки. На планетарном форуме уже завтра начнут соревноваться пловцы. Белорусскую сборную представят Илья Шиманович, Евгений Цуркин, Анастасия Шкурдай, Оксана Демидова, Алина Змушко, Никита Цмыг и Артем Мачекин.



