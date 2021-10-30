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Сборная Беларуси по теннису готовится к старту Кубка Билли Джин Кинг в Праге

Капитан женской сборной страны по теннису Татьяна Пучек, несмотря на отсутствие лидеров -Арины Соболенко и Виктории Азаренко, отмечает вариативность состава на Кубок Билли Джин Кинг. Командный чемпионат мира стартует в Праге в понедельник.

Александра Саснович

Юлия Готовко

Ирина Шиманович

Вера Лапко

Лидия Морозова

На Кубке Билли Джин Кинг Беларусь выступит в трио В

Нашими соперницами за выход в полуфинал станут бельгийки и австралийки. Поединок с первыми - 1 ноября, со вторыми - 4 числа.

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