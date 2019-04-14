Сборная Беларуси по тяжелой атлетике вернулась на родину с чемпионата Европы

Сборная Беларуси по тяжелой атлетике вернулась на родину с поистине триумфального для нашей страны чемпионата Европы в Грузии. У команды 8 медалей и второе место в общем зачете. Три награды высшей пробы на счету Геннадия Лаптева, Евгения Тихонцова и Дарьи Наумовой.



Еще в копилке сборной 2 серебра и 3 бронзы. Континентальный форум - один из лицензионных турниров на Олимпийские игры в Токио. Но главный старт - чемпионат мира - пройдет в конце сентября в Таиланде. Пока у наших атлетов есть резерв, выйти на пик формы они должны будут как раз к осени.



К слову, пока мужская и женская команды Беларуси могут выставить на Олимпийские игры по одному спортсмену. Причина - допинговые скандалы, из-за которых наша сборная и вовсе отбывала годичную дисквалификацию. По информации тренерского штаба, летом квота может быть увеличена и составит по две лицензии у мужчин и женщин.



