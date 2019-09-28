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Сборная Беларуси по тяжелой атлетике вернулась с успешного чемпионата мира
Мужская сборная Беларуси по тяжелой атлетике возвращается с чемпионата мира, который прошел в Таиланде, со вторым местом в командном зачете. В Национальном аэропорту Минск несколько часов назад встречали первого чемпиона мира из Беларуси за последние 4 года Евгения Тихонцова. Помимо золота в весе до 102 килограммов, 20-летний гомельчанин завоевал две малые награды - по серебру в рывке и в толчке. Еще одним триумфатором планетарного форума стал олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов - с серебром в весе до 109. Также награды в обоих упражнениях: второе место в рывке и третье в толчке. Пока именно эти атлеты - главные претенденты на единственную лицензию нашей сборной на Игры четырехлетия в Токио.
Не так успешно в Паттайе выступили женщины. Из троих белорусок лучший результат у Дарьи Наумовой. 4 место в весе до 81 килограмма. Именно она, с большой долей вероятности, отправится в Токио от женской команды.
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