Сборная Беларуси по волейболу начинает отбор на Евро-2021

Шесть шагов до чемпионата Европы. Мужская сборная Беларуси сегодня стартует в континентальной квалификации. В Венгрии в 17 часов нашу команду ждет поединок против Португалии. Трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Вместе с белорусами и португальцами в квартете собрались Норвегия и Венгрия. По условиям мудреного двухкругового турнира, первые три матча наша дружина проведет в Венгрии, еще три матча примет Португалия. На Евро квалифицируются две лучшие команды квартета.