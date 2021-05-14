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Сборная Беларуси по волейболу намерена побороться за место в четверке лучших на чемпионате Европы

Побороться за место в четверке лучших на чемпионате Европы - именно о таких целях прямо заявляют волейболистки сборной Беларуси, которые накануне обеспечили себе выход в финальную стадию первенства континента. В отборочной группе в активе белорусок три победы из трех, накануне над Эстонией, 3:0.

Матчи на "Чижовка-Арене" в рамках евроквалификации продолжатся. Сегодня - Эстония - Швейцария. Завтра - Швейцария - Беларусь.


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