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Сборная Беларуси по волейболу намерена побороться за место в четверке лучших на чемпионате Европы
Побороться за место в четверке лучших на чемпионате Европы - именно о таких целях прямо заявляют волейболистки сборной Беларуси, которые накануне обеспечили себе выход в финальную стадию первенства континента. В отборочной группе в активе белорусок три победы из трех, накануне над Эстонией, 3:0.
Матчи на "Чижовка-Арене" в рамках евроквалификации продолжатся. Сегодня - Эстония - Швейцария. Завтра - Швейцария - Беларусь.
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