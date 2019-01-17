Мужская сборная Беларуси по волейболу узнала соперников по групповому этапу чемпионата Европы - 2019. Жеребьевка финального раунда состоялась вчера в Брюсселе. Команда Виктора Бекши попала в группу С, где сыграет с Македонией, Финляндией, Россией, Словенией и Турцией. Этот секстет будет базироваться в Словении.