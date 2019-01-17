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Сборная Беларуси по волейболу узнала соперников по групповому этапу чемпионата Европы - 2019

Мужская сборная Беларуси по волейболу узнала соперников по групповому этапу чемпионата Европы - 2019. Жеребьевка финального раунда состоялась вчера в Брюсселе. Команда Виктора Бекши попала в группу С, где сыграет с Македонией, Финляндией, Россией, Словенией и Турцией. Этот секстет будет базироваться в Словении.

Чемпионат Европы, который пройдет с 12 по 29 сентября, примут также Франция, Бельгия и Нидерланды.

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