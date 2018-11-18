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Беларусь - Сан-Марино. 2:0

Беларусь - Сан-Марино. 2:0

Сборная Беларуси обыграла команду Сан-Марино со счетом 2:0 и вышла в плей-офф Лиги нации УЕФА.

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