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Сборная Беларуси принимает команду Литвы в рамках Лиги наций

Национальная сборнаяБеларуси по футболу сегодня в рамках Лиги наций сыграет с командой Литвы. Поединок начнется на стадионе"Динамо" в 8 вечера. "Беларусь 5" покажет встречу в прямомэфире. В четвертой группе лиги С наша сборная после 4 игр занимает первоеместо, у соперников - на два балла меньше и вторая позиция. Напомним, по итогамгруппового турнира победители каждого квартета выйдут в лигу рангом выше. Впредыдущем матче - месяц назад в Вильнюсе - соперники разошлись миром - 2:2.

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