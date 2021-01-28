Сборная Беларуси проводит сбор перед чемпионатом мира в итальянском Антхольце

Национальная сборная Беларуси по биатлону подходит к пику формы аккурат к чемпионату мира, который стартует 10 февраля в словенской Поклюке. Об этом в интервью нашей программе рассказал капитан нашей команды Антон Смольский, который согласился, что мужской сборной проявить себя мешает именно стрельба, однако еще есть время в канун чемпионата мира улучшить и стрелковый компонент.