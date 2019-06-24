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Сборная Беларуси. Прыжки на батуте

Мы продолжаем знакомить вас со спортсменами, которые поборются за медали II Европейских игр. Новая серия проекта "Сборная Беларуси" посвящена батутистам во главе с олимпийским чемпионом Владиславом Гончаровым. Где в Беларуси находится сердце этого вида спорта? Каковы шансы наших спортсменов? Ответы у Андрея Козлова (видео).

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