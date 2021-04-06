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Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила команду Израиля в отборе на Евро-2022

Сборная Беларуси по мини-футболу громит Израиль в важном матче квалификации на чемпионат Европы-2022 (14:0) и продолжает борьбу за выход в финальную стадию турнира. У команды Александра Савинцева стало 6 баллов, столько же у венгров. В заключительной игре квалификации 13 апреля эти команды сыграют между собой. Победитель продолжит борьбу за выход на топ-турнир.

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