Сборная Беларуси. Самбо

Гораздо важнее эмоции и воспоминания. А для этого Европейские игры стоит увидеть своими глазами. Билеты на церемонии открытия и закрытия еще есть в продаже. Успейте купить квитки и на спортивные соревнования - вот там уж действительно будет масса эмоций. Кстати, среди покупателей вызывает интерес и самбо. Как раз об этом виде спорта пойдет речь в следующем материале. Вместе с нашим партнером БПС-Сбербанком расскажем, кто войдет в состав сборной Беларуси (видео).



