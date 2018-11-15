Сборная Беларуси борется за выход в плей-офф Лиги наций

Игорь Криушенко надеется, что белорусские футболисты сегодня покажут игру близкую к идеалу. Об этом главный тренер национальной сборной заявил накануне матча 5-го тура группового турнира Лиги наций против Люксембурга. Команды сегодня в 22:45 на "Беларусь 5" поборются за плей-офф Лиги наций и путевку на чемпионат Европы. Поединок важнейший - от него во многом зависят перспективы белорусов впервые в истории попасть на чемпионат Европы в 2020 году. Из Люксембурга с подробностями Николай Стуло.

Главная команда страны в преддверии главного матча года. Радует, что белорусские футболисты в Люксембурге оказались в оптимальном составе, по крайней мере, главный тренер Игорь Криушенко вызвал всех тех, кого хотел. А последние детали к стартовому составу будут внесены по итогам тренировки, которая прошла на стадионе "Жози Бартель" накануне.

Белорусы тренировались при густом тумане. Он уже второй день в Люксембурге, есть вероятность что и сегодня вечером придется смотреть футбол в таких не самых комфортных для глаза условиях.

Люксембург, кстати, на предматчевой тренировке так и не появился. Хозяева готовятся у себя на базе, где-то далеко от посторонних глаз. И вероятно что-то замышляют.

В турнирной таблице Люксембург пока впереди на одно очко. И имеет стратегическое преимущество. Предполагается, что хозяева будут больше обороняться. По крайней мере, статус фаворитов они заведомо отдают нашим.