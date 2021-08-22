Сборная Беларуси сегодня сыграет против Швейцарии на ЧМ по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня проведетсвой второй матч на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Москве. После виктории над сборной Сальвадора наши парни попробуют обыграть Швейцарию, получится ли?Узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 16:20. Не пропустите.



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