Сборная Беларуси сегодня сыграет с Азербайджаном в рамках Лиги наций

Для начала прервать серию поражений в официальных матчах, а затем ввязаться в борьбу за первое место в группе. Беларусь играет против Азербайджана во встрече второго тура розыгрыша Лиги наций на нейтральном поле в Сербии. В первой игре турнира, напомним, белорусы 0:1 уступили Словакии, а азербайджанцы 0:2 Казахстану. Кому удастся сегодня набрать первые очки в новом розыгрыше, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 21:40.