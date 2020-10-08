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Сборная Беларуси сегодня сыграет с Грузией

Пожалуй, самый важный матч в истории сборной Беларуси. Сегодня наши футболисты на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси проведут полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА с Грузией. Победитель противостояния в ноябре сразится за выход в финальную стадию чемпионата Европы с Косово или Северной Македонией. На место встречи команда Михаила Мархеля прибыла накануне, а вечером провела тренировку.

Из-за сложной ситуации с COVID поединок Грузия - Беларусь пройдет без зрителей. Начало матча в 19 часов по Минску. Прямая трансляция из Тбилиси - на телеканале "Беларусь 5".

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