Сборная Беларуси сегодня сыграет с Грузией

Пожалуй, самый важный матч в истории сборной Беларуси. Сегодня наши футболисты на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси проведут полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА с Грузией. Победитель противостояния в ноябре сразится за выход в финальную стадию чемпионата Европы с Косово или Северной Македонией. На место встречи команда Михаила Мархеля прибыла накануне, а вечером провела тренировку.