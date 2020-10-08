3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сборная Беларуси сегодня сыграет с Грузией
Пожалуй, самый важный матч в истории сборной Беларуси. Сегодня наши футболисты на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси проведут полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА с Грузией. Победитель противостояния в ноябре сразится за выход в финальную стадию чемпионата Европы с Косово или Северной Македонией. На место встречи команда Михаила Мархеля прибыла накануне, а вечером провела тренировку.
Из-за сложной ситуации с COVID поединок Грузия - Беларусь пройдет без зрителей. Начало матча в 19 часов по Минску. Прямая трансляция из Тбилиси - на телеканале "Беларусь 5".
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов