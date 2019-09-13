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Сборная Беларуси сравняла счет в противостоянии с Португалией
После первого дня противостояния Беларусь - Португалия паритет! Сборные встречаются в столичном Дворце тенниса в рамках первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса. В стартовом матчеИлья Ивашко уступил Жуану Соузе в трех сетах 6:4, 1:6, 2:6. Реванш удалось взять первой ракетке Беларуси Егору Герасимову. Он практически не оставил шансов Жуану Домингешу. Почти за час белорус справился с оппонентом - 6:2, 6:3. Победитель пары определится завтра.
А первая ракетка женской сборной - Арина Соболенко - в эти минуты борется за выход в полуфинал турнира в китайском Чжэнчжоу. Соперница нашей теннисистки - 23-ая ракетка мира хорватка Петра Мартич. Именно она в напряженной борьбе выиграла первый сет - 7:5, но во второй партии с таким же счетом сильнее была уже наша теннисистка. Сейчас идет решающая партия. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".
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