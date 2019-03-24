В минувший четверг сборная Беларуси стартовала в квалификации на чемпионате Европы, мягко говоря, неубедительно. В первом поединке дружина Игоря Криушенко играла на выезде против Нидерландов.



И уже на первой минуте Мемфис Депай счет открыл, спустя 20 минут Вейналдум перевес хозяев удвоил, затем белорусы с пенальти пропустили и третий гол, а точный удар Ван Дейка и вовсе проходил при каком-то пассивном замешательстве наших защитников. 4:0 - голландцы разгромили белорусов. После таких матчей удивляться не приходится, почему трибуны полупустые на домашних играх нацкоманды.



Да, "оранжевые" гораздо выше в классе, но ведь характер никто не отменял, хотя бы увидеть гол престижа, но мы его так и не дождались. Посмотрим, что покажут наши футболисты сегодня в игре против Северной Ирландии. Верим в ребят, прямая трансляция встречи на телеканале "Беларусь 5" в 22:45.