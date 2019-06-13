Совместно с БПС-Сбербанком мы продолжаем знакомить вас с атлетами, которые представят нашу страну на европейских соревнованиях. Сегодня в объективе сборная Беларуси по стрельбе из лука. Наша женская команда впервые в истории завоевала командную лицензию на Олимпийские игры. С нетерпением ждем выступление сборной в Минске на Европейских играх (видео).



