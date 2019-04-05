Сборная Беларуси сыграет первый из двух матчей против олимпийской команды России

Сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет первый из двух запланированных спаррингов против олимпийской сборной России. Выставочные матчи пройдут в рамках подготовки дружины Андрея Сидоренко к грядущему чемпионату мира в первом дивизионе. Прямая трансляция поединка на "Беларусь 5" начнется в 19:50. Вторая игра пройдет в субботу - начало в 17:00.