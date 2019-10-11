Сборная Беларуси сыграла вничью с Эстонией

19 ударов в сторону ворот, шесть из них в створ, тотальное доминирование белорусов во втором тайме, три стопроцентных момента - но только ничья. Сборная Беларуси по футболу в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы - 2020 на столичном "Динамо" поделила очки с Эстонией 0:0. Ворота нашей команды защищал Александр Гутор, в нападении сыграл и Скавыш, и Лаптев, и Лисакович, но самый реальный шанс отличиться был у Станислава Драгуна.



После шести игр у нашей команды четыре балла. У эстонцев один, они внизу турнирной таблицы. Таким образом, команда Михаила Мархеля лишилась даже теоретических шансов на выход из группы, но, напомним, пробиться на престижный турнир мы можем через Лигу наций весной. Сегодня же болельщики на стадионе остались недовольны таким результатом.



