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Сборная Беларуси U-16 уступает сверстникам из России в матче Кубка Сириуса

В хоккее у молодых белорусов сегодня не получилось добиться победы. Сборная Беларуси U-16 в заключительном матче Кубка Сириуса крупно уступила сверстникам из России. Подопечные Александра Цыплакова пропустили 9 шайб и не смогли отличиться.

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