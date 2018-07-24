Сборная Беларуси (U-17) сегодня сразится с баскетболистками из Франции

Заключительный матч группового этапа проведет сегодня сборная Беларуси по баскетболу на чемпионате мира для игроков до 17-ти лет. Наши юниорки сражаются на площадке столичного Дворца спорта. На этот раз в соперницах - баскетболистки из Франции. Телеканал "Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире, начало в 20:25. Отметим, в плей-офф выйдут все четыре команды, но от итогового места будет зависеть уровень соперника.